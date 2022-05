To już trzecia edycja akcji i plebiscytu Supermiasta i Superregiony. W pierwszej zachęcaliśmy naszych Czytelników do spojrzenia w przeszłość i wskazania największych osiągnięć samorządów w ciągu 30 lat. W drugiej edycji wybiegliśmy w przyszłość i wspólnie z Wami szukaliśmy największych wyzwań, jakie stoją przed naszymi miastami i regionami. Wspólnym mianownikiem i kluczowymi wyzwaniami dla większości samorządów okazały się wtedy tematy związane z ekologią, ochroną klimatu i środowiska, zielenią w miastach. Dlatego przygotowując trzecią edycję Supermiast i Superregionów postanowiliśmy, że bohaterką akcji i plebiscytu "Wyborczej" będzie tym razem zieleń miejska.

Gdańsk, Gdynia, Sopot i całe województwo pomorskie pełne są zielonych przestrzeni. W naszych miastach i miasteczkach nie brakuje zielonych enklaw – większych lub mniejszych, gdzie mamy szansę na chwilę wytchnienia, możemy się zrelaksować, odpocząć i oderwać od codziennego zgiełku albo gdzie możemy zaprosić naszych gości. Na terenie województwa pomorskiego mamy m.in. dwa parki narodowe (Słowiński Park Narodowy i Bory Tucholskie) czy 135 rezerwatów przyrody. Ale to nie wszystko, bo przecież każdy z nas ma jakieś swoje ulubione zielone miejsce, które lubi odwiedzać, gdzie lubi spacerować lub rozłożyć koc na piknik.

W pierwszym etapie naszej akcji i plebiscytu chcemy, abyście opowiedzieli nam właśnie o takich miejscach. Swoich zielonych miejscach. Na Wasze zgłoszenia czekamy już tylko do niedzieli.

Spośród nadesłanych przez Was propozycji, a także po wsłuchaniu się w głosy ekspertów kapituła redakcyjna wybierze te najbardziej istotne zielone miejscówki (osobno dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i całego Pomorza), które wejdą do finału plebiscytu. Następnie w internetowym głosowaniu to Wy, nasi Czytelnicy, wskażecie najlepsze zielone miejsca. Głosowanie rozpocznie się 13 maja i potrwa do 29 maja.

Zwycięzców plebiscytu w poszczególnych miastach i regionach ogłosimy w czerwcu podczas uroczystej gali Supermiasta i Superregiony 2022.

Swoje propozycje zielonych miejsc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i na Pomorzu przysyłajcie na adresy: supermiasta@trojmiasto.agora.pl oraz redakcja.gdansk@agora.pl.