Pomorskie Sztormy. Kto w 2022 roku wywołał Sztorm Kulinarny? [ZAGŁOSUJ]

Jak wybrać tych najlepszych z najlepszych? Z pomocą ekspertów ze świata trójmiejskiej gastronomii oraz fotoreporterów i fotoreporterki współtworzących cykl "Miejscówka" wybrałam krótką listę nominowanych.

Pierwszy, historyczny, Pomorski Sztorm Kulinarny powędrował w ręce Łukasza Stafieja, piekarza i twórcy mikropiekarni Nowy Chleb. A kto dostanie go w tym roku? Ta decyzja należy do państwa.

Gala plebiscytu Sztormy 2022. Łukasz Stafiej z mikropiekarni Nowy Chleb z Pomorskim Sztormem Kulinarnym Fot. Martyna Niećko / Agencja Wyborcza.pl

Akita Ramen

Gdańsk, Bernarda Chrzanowskiego 11

Ta historia pięknie zatoczyła koło. Akita, jako food truck, narodziła się w Gdańsku. Pomysł na sprzedawanie japońskiej zupy, która w Polsce osiem lat temu nie była tak powszechnie znana jak dziś, nie spotkał się z ekstatycznym uznaniem, dlatego też właściciel i gdańszczanin Karol zabrał biznes do Warszawy. Tam popularność Akita Ramenu wybuchła. Po kilku latach Karol wraz z żoną otworzyli lokal stacjonarnie, na krakowskim Kazimierzu, a w tym roku właściciel wrócił do rodziny i korzeni, otwierając lokal na wrzeszczańskim Garnizonie.

Gdańska karta opiera się na świetnie znanych klasykach, to: Akita Ramen, Spicy Tantan Ramen, Mapo Tofu Vegan, ale jest też "gdański" Tricity Comeback Ramen. A ponadto wybór różnego rodzaju kiszonych przystawek i kanapka Akita Sando Special, która jest hitem lokalu.

Akita Ramen w Gdańsku Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl

Gyozilla Sushi & Coctails

Gdańsk, Leśmiana 1

Gyozilla to mocna gdańska azjatyczna marka: trzy lokale i trzy różne specjalizacje. Nominacje do Sztormu dostaje za swoje sushi. W nowym, większym lokalu na Garnizonie streetfoodowe sushi podawane jest w wersji restauracyjnej, bardziej eleganckiej, ale równie szalonej. Podział jest klasyczny ale tu do sushi dorzucą śliwkę, tu truskawkę, gdzie indziej karmelizowane orzeszki. Co ważne: jak zwykle w Gyozilli jest wiele ciekawych opcji wegańskich. Tak w sushi, jak i w karcie dań ciepłych.

Nowością jest karta koktajli, która powstały we współpracy z barem Pixel z Gdańska. Są klasyczne koktajle, ale i szalone gyozillowe wariacje. Opcje bezalkoholowych koktajli również są dostępne.

Gyozilla Sushi & Cocktails Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Kulinarne pop-upy na Ulicy Elektryków

Ulica Elektryków

Ulica Elektryków to od kilku sezonów kolebka życia kulturalnego i imprezowego Gdańska. Czas spędzają tu zarówno gdańszczanie i gdańszczanki, jak i turyści, na których poindustrialne tereny robią ogromne wrażenie. Postoczniowych terenów mogą pozazdrościć mieszkańcy Londynu, Berlina czy Kopenhagi.

Ale Elektryków to nie tylko wakacyjna imprezownia. To także miejsce kulinarnych zaskoczeń. Wina naturalne, koktajle, jedzenie z food trucków, dobra kawa towarzyszą amatorom życia kulturalnego i życia nocnego. A oferta gastronomiczna z sezonu na sezon się powiększa. W tym roku Elektryków na czwartkowych popupowych kolacjach gościło szefów kuchni, restauratorów i osobowości kulinarne z całej Polski. Kuchnię meksykańską zaserwował Jan Kilański, były szef kuchni gdyńskiego Neonu, krakowski Molam przyjechał z kuchnią azjatycką, z kolei wychowany w Gdańsku, ale pracujący w Kopenhadze szef Piotr Rutecki gotował dania na bazie ryb ze sklepu swoich rodziców, Kohej robił ramen, a bloger Magiczny Składnik grillował. Kolacje były w czwartki, a w niedziele wszyscy spotykali się na brunchu. Popupowe kolacje pokazały też, jaki potencjał kulinarny drzemie na Elektryków.

Wakacyjne pop-up'owe kolacje na Ulicy Elektryków fot. Przemek Mazur

Manioca

Gdańsk, ul. Jelitkowska 11

Nie trzeba lecieć do Brazylii, żeby mieć Brazylię w domu. Wystarczy pójść do Manioki. To brazylijska restauracja w gdańskim Jelitkowie, którą prowadzi polsko-brazylijskie małżeństwo. Jest tu szczerze, serdecznie, kolorowo, a przede wszystkim można spróbować dań z tak odległego nam kraju. I nie trzeba się ich bać!

W karcie restauracji są dania mięsne, rybne, propozycje dla wegetarian i wegan. Są też desery. Hitem lokalu są obłędne bułeczki pão de queijo zrobione z mąki z manioka i sera, podawane z masłem z orzechami brazylijskimi i nerkowcami oraz dżemem z guawy. Kto raz je zje, będzie wracał po więcej!

Manioca. Brazylijska restauracja w Gdańsku. Na zdjęciu gulasz z owocami morza i okrą podany z kokosowym ryżem Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

"Smaki Gdańska", czyli XIX wieczna książka w nowej odsłonie-

Gdańszczanie bardzo lubili słodycze. Ciasta były ciężkie od masła, odświeżające od sporej ilości cytryny i słodkie od cukru. Ale ze "Smaków Gdańska" można się dowiedzieć znacznie więcej o kulinarnych upodobaniach mieszkańców w XIX wieku.

To opracowana przez dwie pasjonatki, Aleksandrę Kucharską i Katarzynę Fiszer, "Gdańska książka kucharska" Marie Rosnack z XIX wieku. Kucharska opracowywała przepisy, które w oryginale zapisane były po niemiecku i hasłowo, a Fiszer zrobiła zdjęcia, stylizując dania na niderlandzkie martwe natury. Efekt? Niezwykłe wydawnictwo, piękne wizualnie, z dużą wartością historyczną i kulinarną. Bo jak się okazuje, ani smaki, ani dania nie są tak odległe, jak może się to nam wydawać.

'Smaki Gdańska'. Ciasta i słodkości fot. Katarzyna Fiszer

