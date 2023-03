Pomorskie Sztormy. Projekty nominowane w kategorii Sztorm Europejski - Kapitał Ludzki

Projekty nominowane w kategorii Sztorm Europejski - Kapitał Ludzki

1. „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno".

Projekt pozwolił na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w gminie Chmielno dla 20 dzieci. Dzięki inwestycji podopieczni mogą brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz aktywnościach wspierających rozwój psychofizyczny. Projekt dał też możliwość rodzicom i opiekunom dzieci korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Nowe świadczenia to nie wszystko. Przedszkola otrzymały też nowoczesne pomoce naukowe. Szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje zawodowe przeszli też nauczyciele. W przedszkolu w Garczu zmodernizowano część pomieszczeń, odremontowano salę lekcyjną, szatnię, toaletę, zakupiono nowe meble i sprzęt AGD. Zaaranżowano także ogród sensoryczny, czyli miejsce wspierające kontakt dzieci z naturą. Realizacja projektu trwała od stycznia 2021 do października 2022 r. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 683 tys. zł.

Gmina Chmielno. Przedszkola Paulina Penkowska

2. Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - „Wzorcowe kształcenie zawodowe"

Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego oraz wzrost zatrudnienia absolwentów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie. Zorganizowano szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz dla uczniów branż meblarskiej i budowlanej. Uczniowie mieli możliwość realizowania praktyki zawodowej w zakładach pracy, przez co zdobyli praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania obranego zawodu na rynku pracy. Część pełnoletnich uczniów skorzystała ze wsparcia polegającego na kursach doszkalających. Dyrekcja szkoły informuje, że projekt znacznie podniósł atrakcyjność kształcenia placówki na tle innych szkół zawodowych powiatu wejherowskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest od października 2016 r. i potrwa do czerwca 2023 r. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 1 mln 703 tys. zł.

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3. „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum"

Projekt polegał na rozwijaniu wiedzy i podnoszeniu kompetencji kluczowych uczniów w edukacji morskiej i żeglarskiej. Uczniowie mieli okazję brać udział w zajęciach i warsztatach pozalekcyjnych, w trakcie których badali wodę, jej znaczenie w życiu człowieka, poznawali tajniki nawigacji, wiązali węzły żeglarskie, śpiewali szanty. Przedmioty uatrakcyjniały zajęcia terenowe oraz wizyty w oczyszczalni ścieków. Dzięki warsztatom z doradztwa zawodowego uczniowie poznali tajniki zawodów związanych z morzem i żeglugą. Wszyscy chętni spotkali się z osobami na co dzień pracującymi na morzu: płetwonurkiem, marynarzem, żeglarzem, rybakiem, ratownikiem wodnym i oceanografem. Dużym zainteresowaniem uczestników projektu cieszyły się praktyczne zajęcia żeglarskie połączone z warsztatami z bezpiecznego zachowania się na wodzie, które odbywały się na Jeziorze Sztumskim. Uczniowie poznali budowę jachtu, dowiedzieli się, na czym polega trzymanie kursu, balansowanie, knagowanie i praca z żaglami oraz cumami. Projekt realizowany był od czerwca 2021 r. do końca 2022 r. Dofinansowanie unijne wyniosło ponad 187 tys. zł.

Pomorskie Żagle Wiedzy Gmina Sztum

4. „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko"

W ramach projektu utworzono 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech, co pozwoliło ich rodzicom kontynuować pracę zawodową. Dzieci brały udział w dodatkowych zajęciach, które dostosowano do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego z uczestników. Ponadto w żłobku zorganizowano także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, ukierunkowane na wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała. Projekt realizowano od lipca 2020 r. do końca marca 2022 r. Koszt dotacji unijnej wyniósł blisko 568 tys. zł.

Gmina Wicko Gmina Wicko

5. Gmina Bytów - "Senio-RITA"

Projekt, realizowany z 10 partnerami samorządowymi i społecznymi, skierowany był do blisko tysiąca seniorów, osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i wolontariuszy. Przedsięwzięcie pozwoliło na świadczenie różnorakich usług społecznych, takich jak: teleopieka, pomoc sąsiedzka, asystentura, rehabilitacja w domu, dostęp do sprzętów rehabilitacyjnych oraz poradnictwo psychologiczne. W dziewięciu partnerskich gminach powstało aż 25 punktów animacji, gdzie prowadzone są szkolenia, spotkania integracyjne oraz zajęcia kreatywne, artystyczne i ruchowe. Uczestnicy są pobudzani do aktywności, odkrywają swoje talenty i pasje. Malują, haftują, szyją, rzeźbią, gotują, śpiewają, tańczą, występują. Biorą udział w pogadankach i warsztatach zdrowotnych. Organizowane są wyjazdy i imprezy integracyjne. Głos seniorów jest słyszalny dzięki nowo powstałym Radom Seniorów, które współpracują z lokalnymi władzami. Wszystkie działania społeczne realizowane w "Senio-RICIE" to szeroki wachlarz usług opiekuńczych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby osób starszych. Cały projekt przyczynił się do ożywienia lokalnej społeczności i do zmiany w postrzeganiu osób zależnych. Uczestnicy projektu są też jego współtwórcami - samoorganizują się, wspierają i motywują do aktywności społecznej. Projekt realizowany jest od grudnia 2020 r. i potrwa do końca czerwca 2023 r. Dofinansowanie UE wyniosło ponad 8 mln 833 tys. zł.

Gmina Bytów. Projekt Senio-RITA. M. Kotłowska

Pomorskie Sztormy 2023. Do kogo trafią statuetki?

Charakterystyczną statuetkę tajemniczego dżentelmena, niewzruszonego napierającym wiatrem, zaprojektowała gdańska rzeźbiarka Grażyna Tomaszewska-Sobko. Dziewięć mosiężnych Pomorskich Sztormów trafi w ręce zwycięzców w następujących kategoriach:

Sztorm Kulturalny,

Sztorm Sportowy,

Sztorm Urbanistyczny,

Sztorm Ekologiczny,

Sztorm Kulinarny,

Sztorm Europejski – Infrastruktura,

Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki,

Sztorm Obywatelski,

Sztorm Naukowy.

W każdej dziedzinie nominowanych zostało pięć osób, instytucji, drużyn lub przedsięwzięć. Wyboru dokonali nasi dziennikarze na co dzień zajmujący się daną tematyką, których wspomagało szerokie grono niezależnych ekspertów.

