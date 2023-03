Pomorskie Sztormy. Projekty nominowane w kategorii Sztorm Europejski - Infrastruktura [ZAGŁOSUJ]

Projekt polegał na montażu 659 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w pomorskich gminach. Mieszkańcy stali się zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej pozyskanej w sposób przyjazny dla środowiska. Wyprodukowana energia z promieni słonecznych w pierwszej kolejności zagospodarowana jest przez mieszkańców danego budynku, a nadwyżka oddawana jest do sieci. Projekt wpłynął na poprawę efektywności energetycznej, obniżenie rachunków i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wpłynął także na obniżenie tempa zapotrzebowania na energię pierwotną mimo rosnącego zużycia energii. Fundusze na projekt udało się zebrać dzięki współpracy kilku samorządów. Długofalowym celem projektu jest dążenie do utrzymania niskiej emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Całkowita wartość projektu wyniosła 11 mln 247 tys. zł, z czego blisko 9 mln 560 tys. zł stanowiło dofinansowanie unijne.

Gmina Chojnice Gmina Chojnice

Projekt 2. Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego

Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Gdańsk. Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie istniejącego portu jachtowego w Górkach Zachodnich, aby zwiększyć ofertę żeglarską w obrębie Wisły Śmiałej. Po realizacji pierwszego z dwóch etapów projektu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki (wcześniej miejsc wystarczyło dla 110), a po zakończeniu drugiego - 235. Wybudowano nową infrastrukturę portu m.in. falochron pływający, nabrzeża, żelbetowe pomosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. W ramach prac budowlano-montażowych zagospodarowano północną część portu jachtowego, rozebrano stare elementy infrastruktury, wycięto część zieleni, zlikwidowano drewniane pomosty. Realizacja projektu jest kolejną inwestycją infrastrukturalną w ramach projektu pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej". Uporządkowanie infrastruktury szlaków wodnych oraz miejsc postoju będzie mieć korzystne skutki środowiskowe, hamując niekontrolowany rozwój tzw. dzikiej turystyki.

Całkowita wartość projektu to 19 mln 199 tys. zł. Dofinansowanie unijne wyniosło blisko 11 mln 775 tys. zł.

Przystań żeglarska Górki Zachodnie Gmina Miasta Gdańska

Projekt 3. Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS w zakresie infrastruktury B+R

Projekt polega na budowie na Politechnice Gdańskiej nowoczesnego kompleksu informatycznego obejmującego nowoczesną i bezpieczną serwerownię, która ma zapewnić wysoką niezawodność dla instalowanych systemów IT. Budynek posiada systemy klimatyzacji i zasilania wraz z własnymi generatorami oraz zaawansowane systemy dostępu i monitorowania infrastruktury. Najważniejszym elementem serwerowni będzie tzw. bunkier, czyli jedna z komór przeznaczona do bezpiecznego składowania danych wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie przed impulsami elektromagnetycznymi tzw. klatkę Faradaya. W "bunkrze" ma się znajdować nowoczesny superkomputer. Budynek posiadać będzie również unikatowy na tę skalę system zasilania infrastruktury IT prądem stałym, dzięki czemu zwiększono jego efektywność energetyczną. W kompleksie zainstalowany zostanie system odzyskiwania ciepła, dzięki któremu budynek będzie ogrzewany za pomocą ciepła odzyskanego w komorach serwerowni. Najważniejszym efektem realizacji projektu będzie stworzenie przestrzeni do współpracy pomiędzy światem nauki a podmiotami gospodarczymi oraz zapewnienie jej zaplecza w postaci zaawansowanej infrastruktury IT.

REKLAMA

Całkowita wartość projektu to 155 mln 736 tys. zł. 90 mln 124 tys. zł stanowiło dofinansowanie unijne.

Politechnika Gdańska STOS Maciej Buczeń

Projekt 4. Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi

Projekt polega na budowie dwóch transportowych węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi. Przedsięwzięcie ma poprawić jakość i funkcjonowanie transportu zbiorowego oraz zwiększyć transportową dostępność w dotychczasowym i planowanym układzie drogowym. Projekt ma ułatwić korzystanie pasażerom z komunikacji zbiorowej, co znajduje pośrednie przełożenie na niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo, przy węźle Rumia Janowo powstał tunel, który połączył dwie części miasta. Pozwoliło to na usprawnienie transportu zbiorowego i skrócenie czasu przejazdu. Uruchomione zostaną nowe połączenia transportu zbiorowego, indywidualnego oraz dla osób niezmotoryzowanych.

Całkowita wartość projektu to 70 mln 208 tys. zł, z czego 18 mln 322 tys. zł stanowiły środki z Unii Europejskiej.

Tunel pod torami w Rumi Janowie Gmina Rumia

Projekt 5. Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie

Dzięki inwestycji spółka Szpitale Pomorskie (beneficjent) rozbudowała Szpital Specjalistyczny w Wejherowie o trzykondygnacyjny budynek. Znalazł się w nim blok operacyjny z siedmioma salami oraz dwie sale wybudzeniowe z 17 stanowiskami. W nowym obiekcie utworzono Kaszubskie Centrum Chorób Serca, czyli oddział kardiologii i angiologii interwencyjnej (40 łóżek) oraz oddział kardiochirurgii z siedmioma stanowiskami wzmożonego nadzoru. Ponadto utworzono centralną sterylizatornię, a także Zakład Patomorfologii i Zakład Serologii Transfuzjologicznej (bank krwi). Na wspomniane Kaszubskie Centrum Chorób Serca składają się nowoczesna sala hemodynamiki, cztery sale angiograficzne wyposażone w aparaturę diagnostyczną.

REKLAMA

Nadrzędnym celem projektu jest otrzymanie przez pacjenta maksimum świadczeń medycznych w jednym miejscu i w jak najkrótszym czasie.

Całkowita wartość projektu wyniosła 111 mln 279 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło 67 mln 685 tys. zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 7 mln 782 tys. zł.

Szpital w Wejherowie Piotr Manasterski