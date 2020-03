W najbliższych dniach w Gdańsku odbędą się m.in. dwa mecze piłkarzy Lechii - w tym zaplanowane na 15 marca derby Trójmiasta z Arką Gdynia (godz. 17.30), zawsze cieszące się rekordowym zainteresowaniem kibiców. Jednak istnieje duże niebezpieczeństwo, że tym razem nie będzie ich na trybunach w ogóle.

Koronawirus. Na razie przygotowania normalnym trybem

Lechia wcześniej rozegra jeszcze jedno spotkanie na swoim stadionie - w środę w ćwierćfinale Pucharu Polski podejmie Piasta Gliwice (godz. 18). Póki co w sprawie tych meczów nie ma żadnych decyzji związanych z epidemią koronawirusa. Zatem według stanu na chwilę obecną odbędą się one z udziałem publiczności, ale to może się w każdej chwili zmienić.