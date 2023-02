- Co cieszy, zbierają bardzo dobre informacje zwrotne i nawet już po niepełnym roku kilkoro z nich awansowało z pozycji juniora na specjalistę - opowiada Bartosz Bojarowski, Technical Development Manager w Objectivity.

Wśród uczestników było kilku studentów kierunków IT, ale duży procent stanowili kandydaci przekwalifikowujący się z takich zawodów jak m.in. kierownik budowy, farmaceuta czy operator maszyn CNC.

- W prowadzonych przez Objectivity akademiach mocno stawialiśmy na umiejętności komunikacyjne i współpracę w zespole, które są dla nas równie ważne, jak umiejętności techniczne. Niesamowicie ważna przy tym projekcie była również szybkość uczenia się, a niekoniecznie wiedza, którą posiadają na starcie - mówi Bojarowski.

Od czego zacząć ewentualne przebranżowienie na IT? Monika Stokfisz, Talent Attraction Team Manager w Invest in Pomerania: - Po pierwsze, od darmowych testów do sprawdzenia swoich predyspozycji i wyznaczenia technologii, która będzie dla nas odpowiednia. Warto uczestniczyć w darmowych webinarach i spotkaniach organizowanych przez firmy IT, które dotyczą pierwszych kroków w branży IT. Często firmy szkoleniowe, czy nawet same firmy programistyczne, takie właśnie organizują.

Na początek dobrze jest też korzystać z doświadczenia i wiedzy profesjonalistów, próbować swoich sił na hackathonach czy w projektach open-source’owych. Jest też szereg bootcampów, szkoleń i kursów. Nie powinno się również wykluczać udziału w stażach, ponieważ to świetna okazja na podszkolenie swoich umiejętności, a dodatkowo, jeśli stażysta sprawdzi się na okresie próbnym, ma ogromne szanse na zatrudnienie w danej firmie na stałe.

Na takie możliwości liczy Joanna, uczestniczka kursu wspieranego przez Invest in Pomerania Academy.

- Kurs był bardzo intensywny, było to kilka miesięcy wytężonej pracy na dwóch frontach - na kursie i w regularnej pracy. U mnie zdecydowała chęć rozwoju, ponieważ od zawsze chciałam przebranżowić się do IT. Kurs otworzył mi drogę do poznania branży - podkreśla. I dodaje: - Dzięki niemu rozumiem już podstawy i, zgodnie z prawem Dunninga-Krugera, wiem, czego nie wiem, stąd łatwo znaleźć kierunek rozwoju. Warto robić dużo notatek, bo mózg ma ograniczone zasoby przy takim trybie. Lepiej tego czasu nie mogłam spożytkować. Nie bój się zacząć od zera, czas i tak upłynie.

W ramach projektu Invest in Pomerania Academy, z którego skorzystała Joanna, łącznie ok. 470 osób uzyska szansę na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie pracy w IT. Chętni podpisują umowę z firmą edukacyjno-szkoleniową – przechodzą kurs, który w pełni przygotuje ich do pierwszej pracy w branży. Szkolenia są w 50 proc. dofinansowane ze środków unijnych.

- Przed osobami, które skorzystają z tej propozycji, otwiera się szansa na rozwój kariery w najbardziej przyszłościowej branży. Inwestorzy, z którymi rozmawiamy, prowadzą ambitne międzynarodowe projekty, nierzadko bezpośrednio wpływające na otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli więc ktoś marzy o pracy w IT, to nasz projekt przeznaczony jest właśnie dla niego – przekonuje Monika Stokfisz.

Inter IT w ramach projektu Invest in Pomerania teraz ma przeszkolić 126 osób, które będą miały szansę zdobyć kwalifikacje programisty – Junior Java Developer.

Angielski otwiera drzwi do IT

Warunek niezbędny, by zmienić branżę na IT, to jedynie znajomość angielskiego.

- Językiem ojczystym branży IT jest angielski i po prostu trzeba go znać. Każdy inny język jest oczywiście dodatkową wartością dodaną. Sam dyplom w Objectivity nie jest konieczny, bo bardziej stawiamy na rzeczywiste umiejętności, doświadczenie oraz dopasowanie kulturowe - mówi Paweł Zapałowski, Guild Master w Objectivity.

Na początek trzeba także pamiętać, że IT to nie tylko programowanie, a ludzie często mają takie właśnie pierwsze i jedyne skojarzenie. Warto zrozumieć, czym jest świat IT i jak dużo różnych ról oferuje.

Znając różne obszary, warto obrać wstępny cel i skorzystać z dostępnych na rynku rozmaitych materiałów np. platform szkoleniowych z kursami zapewniającymi podstawy teoretyczne. Są dostępne też publikacje i książki opisujące pierwsze kroki w poszczególnych rolach, np. testera. Przyszli programiści mogą korzystać z organizowanych tzw. bootcampów.

Od jakich pozycji można zaczynać karierę w nowej branży? Paweł Zapałowski: - Stosunkowo niski próg wejścia jest w obszarze programowania - stażysta lub junior, a także w testowaniu - tu tester manualny, choć nadal są to specjalizacje wymagające konkretnych umiejętności i nie są dla każdego. Z uwagi na niedobór specjalistów na rynku firmy decydują się inwestować w osoby, które dopiero chcą wejść w świat IT, zapewniając im niezbędne wsparcie własnych specjalistów. Trudniej jest z rolami, w których pracownicy pracują blisko klientów. Tam znajomość obszaru i branży przydaje się bardzo. Procentować mogą studia z – wydawałoby się – odległych od technologii tematów.

Brak studiów informatycznych zdaniem Moniki Stokfisz nie przekreśla szans na znalezienie zatrudnienia w branży. Przewagę daje np. dyplom informatyczno-ekonometryczny, inżynierii oprogramowania czy też aplikacji internetowych, natomiast już nie tylko absolwenci kierunków ścisłych są mile widzianymi kandydatami na stanowiska informatyczne. W branży coraz bardziej cenione są kompetencje, które jeszcze do niedawna uznawane były za domenę osób kończących studia humanistyczne. Dzięki temu filolog, magister marketingu i zarządzania bądź filozofii mogą odkryć swoje talenty w sferze IT. Liczy się chęć zdobywania wiedzy i poszerzania kompetencji. Umiejętności miękkie również są jedną z cech bardzo cenionych przez managerów projektów.

Takiego samego zdania jest Paweł Zapałowski.

- Nawet w bardzo technicznych rolach, jak programista czy tester, wykształcenie nietechniczne może być bardzo przydatne, chociażby dlatego, że pracujemy dla klientów różnych branż. Niezależnie od stanowiska bardzo cenimy umiejętności interpersonalne i dobrą komunikację, co często się przydaje - mówi.

Okres wdrożeniowy może potrwać kilka-kilkanaście miesięcy.

- Przełamanie lęku, tzw. zaczynania od zera też jest istotne. Portali rekrutacyjnych poszukujących osób na stanowiska juniorskie jest mnóstwo, ważne jest, by się nie zrażać i próbować do skutku. Branża IT ma bardzo dużo do zaoferowania i ogrom korzyści, w tym benefitów dla pracowników - zachęca Monika Stokfisz.

Paweł Zapałowski: - Warto też szukać inicjatyw firm z branży i sprawdzić ich oferty. Może organizują meetupy, konferencje albo wspierają wydarzenia lokalnych społeczności – to idealne miejsce do posłuchania prelekcji, zapytania o coś, może nawet rozmowy z prelegentem i poproszenia o dobre rady, jak zacząć, by pójść w jego ślady. Raczej prędzej niż później warto też po prostu zaaplikować, by poznać rzeczywiste wymagania i na ich podstawie dostosować swój plan uczenia.

Według prognoz, przy aktualnej dynamice wzrostu sektora nowoczesnych technologii na Pomorzu wkrótce wystąpi deficyt programistów na poziomie 20 proc.