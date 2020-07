L’Illustration to prawdziwe zjawisko na międzynarodowym rynku wydawniczym. Założony w Paryżu w 1843 r. należał przez kolejne 100 lat do czołówki najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych tytułów prasowych na świecie. Redakcja zatrudniała zespół najwybitniejszych francuskich fotografików i rysowników, których kreacje wpisały się w kanon historii sztuki. Tygodnik wychodził w dużym formacie folio i był dwa razy droższy od konkurencji. W roku 1891 L'Illustration jako pierwsze francuskie pismo wprowadziło na łamy zdjęcia, dbając o ich wysoki poziom zarówno artystyczny, jak i edytorski. Ambicją redakcji było niespotykane dotąd rzetelne podejście do powstawania materiałów redakcyjnych. Ich konstruowanie oparte było o zasadę prawdy i bezstronności. Dziennikarze czasopisma poszukiwali informacji u źródła, redakcja wysyłała korespondentów lub czyniła nimi własnych czytelników. Kanon redakcyjny L’Illustration stał się wkrótce podstawą pracy największych światowych redakcji i kodeksów etyki dziennikarskiej. Jules Verne, będący zapalonym czytelnikiem L'Illustration, zwierzył się, że stworzył postać Michela Strogoffa zainspirowany jedną z pierwszych postaci współczesnego reportera: Duranda Bragera, współpracownika L'Illustration.

Mimo rosnącej konkurencji, lata 20. i 30. były dla L‘Illustration okresem największej prosperity prestiżowej i finansowej. L’llustration przez całe dwudziestolecie międzywojenne żywo interesowało się tym, co dzieje się w Polsce. Dowodem na to są choćby okładki prezentujące rokowania polsko-francuskie z lata 1939 r., relacjonujące Kampanię Wrześniową, i wreszcie, po klęsce Wojny Obronnej, relacjonujące działania Polskiej Marynarki Wojennej na zachodzie. Kres świetności tygodnika przyniosła niemiecka agresja na Francję w 1940 r. Po wojnie jego miejsce na międzynarodowym rynku wydawniczym zajął amerykański „Life”. Wystawa składa się z grafik, których autorami są między innymi: - Alexis ”Alex” Kow, biały Rosjanin, jeden z pierwszych designerów samochodowych, związany głównie z Hotchkissem i Panhardem, i jeden z współtwórców modernistycznej grafiki reklamowej - Georges Hamel, „Geo Ham”, artysta malarz i rysownik, pilot i entuzjasta lotnictwa. Przyjaciel Jeana Mermoza i Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Oficjalny malarz Armée de l’air. W jego portfolio motoryzacyjnym znalazły się takie uznane marki jak: Rolls-Royce, Talbot, Delahaye czy Chenard & Walker. - Adolphe Jean-Marie Mouron „Cassandre”, mistrz plakatu, inspirujący się kubizmem i surrealizmem. Autor symbolu modernistycznego plakatu francuskiego, transatlantyka Normandie, przedstawionego en face. Jeden z pionierów zastosowania w sztuce aerografu. REKLAMA Wystawę będzie można oglądać od 16 lipca 2020 r. w Muzeum Kaszubskim im Franciszka Tredera w Kartuzach, przy ulicy Kościerskiej 1.