W 1939 roku w całym województwie pomorskim zarejestrowanych było 5085 samochodów, w tym 1222 pojazdy ciężarowe. W tym samym czasie, w Polsce zarejestrowanych było 41 948 samochodów wszelkich typów. Łatwo policzyć, że na Pomorzu poruszało się ponad 10 procent aut zarejestrowanych w kraju.

Dwudziestolecie międzywojenne na Pomorzu. Tylko 301 km nowych dróg

Jak dowiadujemy się z wydanego tuż przed wojną Małego Rocznika Statystycznego 1939, poruszały się one po 6463 kilometrach dróg bitych. Był to drugi wynik w II RP, po województwie poznańskim (9085 km). Znacznie gorzej wyglądała sprawa budowy nowych dróg. W dwudziestoleciu powstało ich na Pomorzu zaledwie 301 km, co oznacza, że większość powstała jeszcze za "Wilusia".